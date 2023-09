Turista di 43 anni investita e uccisa nel Casertano

(Di giovedì 7 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoTragedia della strada a Sessa Aurunca, nel, dove unadi 43, residente a Peschiera Borromeo, in provincia di Milano, è statada un’auto il cui conducente, un uomo di 68di Pomigliano d’Arco (Napoli), si è fermato e sotto choc ha chiamato i carabinieri. “Non l’ho vista affatto”, ha detto ai militari della Compagnia di Sessa Aurunca. La donna, è emerso, stava attraversando la statale Domiziana, in un punto senza illuminazione pubblica, quando è stata centrata dalla vettura del 68enne, ed è morta quasi sul colpo. La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e il conducente di 68è stato iscritto nel registro degli indagati. L'articolo ...

Ferita anche bimba di 3Cronaca [ 19/04/2023 ] Spaccate, la furia dei ladri: furti e danni in ... conducente ubriaco alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ] Tragedia a Gallipoli:21enne in bici ...C'è anche un cambio dele del vacanziero e lo dobbiamo capire per poter agire: nei primi ... Settori che scontano un ritardo nei rinnovi contrattuali superiori ai tre, con la conseguente ...Ferita anche bimba di 3Cronaca [ 19/04/2023 ] Spaccate, la furia dei ladri: furti e danni in ... conducente ubriaco alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ] Tragedia a Gallipoli:21enne in bici ...

Un turista svizzero di 60 anni annega in spiaggia RaiNews

A Rocca Pietore si è svolta questa particolare competizione ironica che ha visto vincitrice una avvocatessa veronese di 38 anni ...Tragedia a Marsala, nella giornata di ieri, 6 Settembre 2023. Il corpo senza vita di F.R., 44 anni, è stato trovato ...