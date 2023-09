‘Turismo e Grandi Eventi’ | Angelucci Pd | “In Campidoglio esperti del settore | sinergia tra pubblico e privato per lo sviluppo di Roma”

(Di giovedì 7 settembre 2023) (Adnkronos) – Pianificare e coordinare l’offerta turistica della Capitale, anche in vista deieventi a iniziare dal Giubileo e da quelli sportivi di interesse internazionale come la Ryder Cup. Si è tenuto il 7 settembre inl’incontro promosso dal presidente della Commissione Turismo, Moda e Relazioni internazionali diCapitale Marianodal titolo “Turismo eEventi. Un’occasione unica per pianificare e sviluppare il territorio” a cui hanno partecipatoe protagonisti delturistico. “E’ stato un incontro prezioso con i massimi protagonisti delper fare il punto sul momento di grazia che la città dista vivendo e vivrà. E’ un periodo storico peculiare, denso di eventi ...

Sarà soprattutto un weekend dieventi sportivi. Con il ritorno al Misano World Circuit della MotoGp e una lunga scia di ... dal 2 al 10 settembre il Palazzo deldi Rimini, di fronte al ......tratte dalle poesie di Eduardo De Filippo e di altripoeti. Dopo una notte in cabina 'cullati dalle onde', si sbarcherà a Palermo e si inizierà una visita guidata in pullman gran; si ......Venezia a Cortina come James" e "Adrenaline") che interessano le aree e i luoghi dei set di... vedi anche, l'Italia è la seconda meta preferita in Europa ad agosto FOTOGALLERY Continua ...