Turchia | speleologo americano bloccato in una grotta | corsa contro il tempo per salvarlo

(Di giovedì 7 settembre 2023) (Adnkronos) – Più di 150 soccorritori all'opera per salvare Mark Dickey, unoa oltre un chilometro di profondità in unaindopo essersi sentito male. Dickey, 40 anni, soffre di un'emorragia gastrointestinale, si legge su NBC News. La Federazione speleologica turca ha fatto sapere che le condizioni del 40enne si stanno stabilizzando e che l'emorragia si è fermata. Può camminare solo se assistito, ma ha bisogno di una barella per essere rimosso dalla, la terza più profonda della. "L'operazione è logisticamente e tecnicamente uno dei più grandi salvataggi al mondo", ha dichiarato la Federazione speleologica, che sta collaborando con il governo turco. "Mark è unod'élite, ci sono solo ...

Speleologo Mark Dickey malato e bloccato in una grotta in Turchia: il salvataggio, le news Adnkronos

