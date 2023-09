Leggi su formiche

(Di giovedì 7 settembre 2023) Il servizio di intelligence esterna dellaa (Svr) non rimarrà mai senza l’assistenza di persone “ideologicamente vicine allaa”. Ad affermarlo in un’intervista al quotidiano Natsionalnaja Oborona è stato il direttore dell’agenzia, Sergej Naryshkin. “Molte persone sane, anche in Paesi difficili da definire amichevoli nei confronti dellaa, riconoscono la sua leadership nel costruire un mondo multipolare basato sui principi di sovranità, uguaglianza e rispetto reciproco”, ha detto. “Ecco perché il nostro servizio non rimarrà mai senza assistenti stranieri ideologicamente vicini a noi, senza coloro che saranno pronti ad aiutare il nostro Paese, anche su base confidenziale. È su di loro che il nostro lavoro si concentra”, ha sottolineato ancora. LAAGLI STATI UNITI Le parole di Naryshkin sembrano ...