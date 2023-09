TS – La classifica di Serie A dove la Juve non è neanche da Champions

Leggi su justcalcio

Stop al campionato diA. Dopo appena tre giornate, è arrivata la consueta sosta nel mese di settembre per lasciare spazio alle Nazionali. Una pausa che non piace particolarmente i tifosi, che hanno giusto il tempo di riassaporare laA per poir vedere il campionato fermarsi. Una soste che stavolta sarà particolarmente interessante, con l'Italia che vedrà l'esordio in panchina di Luciano Spalletti. Ma quali sono le squadre del massimo campionato italiano con più convocati dai rispettivi ct? Non solo le big presenti, ma anche un paio di sorprese. In questa specialeformata dalle 10 squadre con più convocazioni, lantus non figura tra le primissime. Proprio i bianconeri che erano soliti primeggiare ...