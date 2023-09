Truffa online | denunciato dai Carabinieri a Castelfranci

... di conseguenza, i comportamenti da assumere, diffidando sempre degli acquisti oltremodo convenienti, trattandosi verosimilmente di unao di prodotti di provenienza illecita.... tra cui shop, siti di annunci e operatori logistici. Queste pagine di phishing sono ... sin dall'inizio, alla formalizzazione ed espansione delle attività di. A partire dal 2022, i ...... rubare loro denaro, ottenere l'accesso non autorizzato ad accounte condurre altre attività ... I malintenzionati sono di lingua cinese e utilizzano ladel tracciamento dei pacchi (come ...

Truffe da “trading online” – raccomandazioni della Polizia di Stato Polizia Postale

Un trentaduenne di Vergato denuncia un quarantottenne lombardo per truffa online: aveva versato 800 euro di acconto per un furgone mai arrivato. I carabinieri lo hanno rintracciato.Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...