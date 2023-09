Troppo nerazzurro nel kit pre-gara | gli ultras insorgono e il Milan lo rimuove dallo store

(Di giovedì 7 settembre 2023) Richiamavada vicino i colori dell’Inter, con quella maglietta e quella felpa dai dettagli blu su sfondo nero. Ed ecco che, dopo le forti proteste aizzate daglie condivise dalla stragrande maggioranza dei tifosi rossoneri, la societàha deciso di togliereufficiale il tanto contestato kit pre-. Una decisione comunicata la mattina del 7 settembre, a poche ore lancio della nuova linea di abbigliamento, dovuta proprio alla veemente presa di posizione degli. “È ormai chiaro da tempo che alcune strategie di marketing siano spesso in contrapposizione con tradizione e storia del club, come ad esempio per ciò che riguarda i colori delle maglie da gioco ufficiali”, si legge sul comunicato della Curva Sud, postato su Instagram. A ...

Una maglia che proprio non piacque ai tifosi dell'Inter, che criticarono la decisione e invitarono i tifosi a non acquistarla proprio perché rimandavaai cugini rossoneri.

Una maglietta e una giacca pre-gara dai colori troppo simili a quelli dell'Inter: per questo il Milan ha deciso di rimuovere gli articoli dal proprio store dopo le proteste dei tifosi sui social.