Trivellazioni in Alaska | Biden completa l’opera | stop a tutte le perforazioni per gas e petrolio volute da Trump

(Di giovedì 7 settembre 2023) Joeannuncia l’annullamento da parte del dipartimento degli Interni delle restanti sette licenze di trivellazione per gas enell’Arctic National Wildlife Refuge in, casa di orsi polari, caribù e altri animali selvatici. Si tratta del più grande rifugio nazionale per la fauna selvatica del Paese. Un’area selvaggia di circa 8 milioni di ettari nell’angolo nord-orientale dell’, rimasta inviolata per oltre 30 anni. Qui, ad agosto 2020, l’amministrazionediede il via alleper poi affrettarsi, poco prima che il tycoon lasciasse la Casa Bianca, a pubblicare le richieste di candidature per le compagnie energetiche interessate a comprare i diritti a trivellare in un’area di circa 600mila ettari. Con questa decisione, la Casa Bianca protegge oltre ...

