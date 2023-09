Trema Napoli | terremoto di magnitudo 3 6 e gente in strada | le scosse in diretta al Tg regionale

(Di giovedì 7 settembre 2023) E’ in corso uno sciame sismico ai Campi Flegrei. Lo rende noto l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La prima scossa è avvenuta alle 19,45, alla profondità di 1,7 chilometri, e al momento lapreliminare calcolata in automatico risulta maggiore di 3. Lo sciame sismico in corso ai Campi Flegrei è stato avvertito in gran parte della città di, soprattutto nella zona...

Ultime notizie- Fortissima la scossa di terremoto avvertita in tuttaalle ore 19:45:ancora la terra nel capoluogo campano. La forte scossa è stata avvertita in ogni zona della città, ma ancor più pesante nella zona di Campi Flegrei e zone limitrofee: ...Ultime notizie- Fortissima la scossa di terremoto avvertita in tuttaalle ore 19:45 :ancora la terra nel capoluogo campano. L' Ingv , l'Istituto di Geofisica e Vulcanologia, ha comunicato che: 'Lo sciame sismico in corso ai Campi Flegrei è stato avvertito ...... a firma Conchita Sannino, sulla ricorstruzione dell'omicidio, in piazza Municipio a, di ...per il dolore e la rabbia, mentre riavvolge il nastro dei ricordi dinanzi agli uomini della ...

Forte scossa di terremoto: trema Napoli NapoliToday

Lo sciame sismico in corso ai Campi Flegrei è stato avvertito in gran parte della città di Napoli, soprattutto nella zona più vicina a Pozzuoli. Le zone in cui lo sciame è stato avvertito maggiormente ...Ultime notizie Napoli - Fortissima la scossa di terremoto avvertita in tutta Napoli alle ore 19:45: trema ancora la terra nel capoluogo campano. La forte scossa è stata avvertita in ogni zona della ci ...