Trapani | uccide ex compagna a colpi di pistola e si toglie la vita

(Di giovedì 7 settembre 2023) Palermo, 7 set. (Adnkronos) - Femminicidio nel trapanese. La vittima è Marisa Leo, 39 anni, uccisa dal suo ex compagno 42enne, Angelo Reina, che poi si è tolto la. La coppia aveva una bimba ancora piccola. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe attirato la donna in campagna, in contrada Ferla, tra Marsala e Mazara del Vallo, per un incontro "chiarificatore". Qui le ha sparato almeno tredi. Poi è fuggito a Castellammare del Golfo e si è sparato un colpo dimentre era sul viadotto. Indaga la Squadra mobile della questura di

Marisa Leo era responsabile marketing e comunicazione della cantina Colomba Bianca di Mazara del Vallo.

