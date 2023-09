Trapani | uccide ex compagna a colpi di pistola e si toglie la vita

(Di giovedì 7 settembre 2023) (Adnkronos) – Femminicidio nel trapanese. La vittima è Marisa Leo, 39 anni, uccisa dal suo ex compagno 42enne, Angelo Reina, che poi si è tolto la. La coppia aveva una bimba ancora piccola. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe attirato la donna in campagna, in contrada Ferla, tra Marsala e Mazara del Vallo, per un incontro “chiarificatore”. Qui le ha sparato almeno tredi. Poi è fuggito a Castellammare del Golfo e si è sparato un colpo dimentre era sul viadotto. Indaga la Squadra mobile della questura di. La 39enne era responsabile marketing e comunicazione della cantina Colomba Bianca di Mazara del Vallo. “La nostra comunità è sconvolta da quanto accaduto. Non ci sono parole per descrivere il dolore per una tragedia assurda e inaccettabile. Esprimo ...

... la violenza contro le donne fra le mura domestiche e fuori sembra dilagare in modo sconvolgente nelle nostre città" denunciano Leonardo La Piana, segretario generale Cisl Palermo, e Delia ...Indaga la squadra mobile diCosì il sindaco di Salemi, Domenico Venuti, sulla tragedia che ha sconvolto il paese in provincia di. Colleghi della vittima': Siamo sconvolti' 'In azienda siamo tutti sconvolti per quanto è ...

Trapani, uccide la ex compagna e si suicida | Lei l'aveva denunciato per stalking TGCOM

Milano, 7 set. (LaPresse) – Sono 78 le donne ammazzate da inizio anno a oggi, con la morte di Maria Leo, 39 anni, uccisa dal suo ex compagno nella campagne di Marsala, in provincia di Trapani.Lutto e dolore a Salemi per il femmicidio di Marisa Leo, uccisa dall'ex compagno. "La nostra comunità - dice il sindaco di Salemi, Domenico Venuti - è sconvolta da quanto accaduto. Non ci sono parole ...