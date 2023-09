(Di giovedì 7 settembre 2023) Aleksandar, attaccante delladel Nord che sabato sfiderà gli azzurri, ha parlato a Tuttosport del suo gol contro l’Italia costato il Mondiale a Mancini Aleksandar, attaccante delladel Nord che sabato sfiderà gli azzurri, ha parlato a Tuttosport del suo gol contro l’Italia costato il Mondiale a Mancini. Le sue dichiarazioni: GOL ITALIA – «Il golsegnato un anno e mezzo fa è stato il più importante della mia carriera. Quella vittoria resta una pagina storica per il nostro Paese, ma adesso vogliamo riprovarci. Sappiamo che l’Italia è molto forte, ma ladel Nord nonsmettere di. Cercheremo di fare un’altra impresa. E poi per me le partite contro l’Italia sono sempre ...

...alla beffarda sconfitta con ladel Nord , che tolse all'Italia il secondo Mondiale consecutivo. Raspadori quella sera entrò nella ripresa per cercare quel gol che alla fine segnò...con la: 'L'ex Levante Bardhi sarà il capitano, oggi è al Trabzonspor in Turchia; Elmas lo conoscete, mi piace molto l'attaccante dell'Aberdeen Miovski (classe '99, ndr). Poi c'è, ...La probabile formazione delladel Nord (4 - 3 - 3): Dimitrievski; Ristovski, Zaykov, Musliu, Alioski; Bardhi, Ademi, Ashkovski;, Nestorovski, Elmas. Ct: Blagoja ...

Trajkovski: «La Macedonia vuole continuare a stupire. Voglio segnare ancora all’Italia» Calcio News 24

L'ex di Lazio, Inter, Napoli e Genoa mette in guardia l'Italia: “Non abbiamo niente da perdere e lo stadio si riempirà per gli azzurri” ...Le probabili formazioni di Macedonia-Italia, match valido per la quinta giornata delle qualificazioni europee del gruppo C ...