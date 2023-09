Tragedia Brandizzo | l’ammissione del tecnico in lacrime | “Nessun ‘ok' ”

(Di giovedì 7 settembre 2023), arrivada parte deldella rete ferroviaria: “Non mi avevano datook”. Il filmato, registrato da una delle vittime (Kevin Laganà) poco prima della, ha dato sempre più conferme che quel terribile incidente si poteva benissimo evitare. Tanto è vero che il video dell’operaio (la più giovane tra le vittime) è diventato la prova nell’inchiesta nelladella stazione ferroviaria di. Proprio in quel filmato si sente la voce di Antonio Massa: “Appena vi dico ‘treno’ andate da quella parte, eh?“.di(Ansa Foto) Notizie.comProprio dalle sue parole ha dato il “via libera” agli operai che si sono avviati sui binari. Solamente che, in quel ...

... il tecnico Rfi indagato per l'incidente ferroviario di, avrebbe ammesso in lacrime ... Dalle indagini in corso emerge che ladel Torinese, con i lavoratori attivi sui binari ...Deve succedere un'altraper porre fine alla loro approssimazione'. Pochi giorni fa, sempre in Piemonte, a, un treno ha travolto e ucciso cinque operai al lavoro sui binari. ...... quanto, piuttosto, il pulsare della carne vita e del sangue che scorre, dall'incidente ferroviario di, fino all'ultimadi Viterbo, con la corsa in elicottero fino al Policlinico ...

A "Pomeriggio Cinque" parla un ex dipendente della Sigifer: "Dare comandi a voce era la prassi" ...Il Presidente della Cei monsignor Matteo Zuppi esprime la vicinanza alle famiglie delle vittime della tragedia di Brandizzo. Non lasciare alcunchè di intentato per cercare la verità e pregare per chi ...