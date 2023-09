Tragedia a Canalone | addio alla piccola Lussy

(Di giovedì 7 settembre 2023) Una nube di tristezza ha oscurato il sole di: laMaria Santarem Ferraz, di soli 12 anni, è scomparsa prematuramente, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore dei suoi cari e della comunità. Nonostante gli sforzi incessanti del personale medico dell’ospedale Ruggi di Salerno, la vita della giovanenon ha potuto essere salvata. Un destino crudele e imprevedibile che ha spezzato un fiore nel fiore della giovinezza. Il quartiere è sconvolto dtragica notizia, e tutti si sono stretti attorno ai genitori, Karen e Gianpasquale, cercando di offrire il proprio sostegno in questo momento di incommensurabile dolore. I funerali disono stati celebrati nella giornata di ieri, nella chiesa di Sant’Anna in San Lorenzo. Don Luigi Aversa, il parroco del ...

dimostra, ancora una volta, di sapersi stringere unita nei momenti di bisogno, cercando di alleviare, anche solo in piccola parte, il dolore di una perdita così grande. Addio, piccola Lussy.... conducente ubriaco alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ]a Gallipoli: turista 21enne in bici ... visto che in più occasioni è stata asportata la recinzione che separa il parco dal, sono ...Laa Bisolo, in Val Masino. Domenica mattina, poco prima delle 10, il 50enne si trovava in ... A un certo punto è precipitato in unmentre stava provando ad andare nella zona di Preda ...

Incidente sull'Ortles, chi era l'operaio di 46 anni morto in parete Corriere della Sera

È una giornata triste per la comunità di San Lorenzo a Salerno, dove si sono svolti i funerali della piccola Lussy, una bimba di soli 12 anni ...Le ultime notizie di oggi sulla cronaca italiana e del mondo: da Milano a Roma, passando per Napoli, Torino, Bologna, Firenze. E non solo.