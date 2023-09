Traforo Monte Bianco | slittano di un anno i lavori

Alla fine il primo round del confronto tra Roma e Parigi sul rinvio dei lavori per la messa in sicurezza deldelBianco è andato all'Italia: il tunnel autostradale resterà aperto fino al settembre del 2024. Al ministero delle Infrastrutture, ma anche i vertici istituzionali delle regioni Valle ...Il programma dei lavori sulla volta del tunnel prevedevano in origine la chiusura dell'infrastruttura fino a dicembre Slittano di un anno i lavori di manutenzione aldelBianco . Lo ha deciso - come appreso dall'ANSA - la commissione intergovernativa (Cig), composta di rappresentanti dei ministeri italiani e francesi. Il programma dei lavori sulla ...Dopo essere stata posticipata di 8 giorni , slitta di un anno la chiusura deldelBianco per i lavori di manutenzione . La decisione, come appreso dall' Ansa , è stata presa dalla commissione intergovernativa , composta di rappresentanti dei ministeri italiani e ...

