Traforo Monte Bianco | previste chiusure per lavori sicurezza

Pericolo scongiurato, assicura: 'con i francesi abbiamo concordato di rimandare la manutenzione straordinaria deldelBianco al 2024, quando sarà attivo il raddoppio del Frejus'. ...Italia e Francia si sono accordate: la paventata chiusura a oltranza deldelBianco slitta a settembre 2024 . A partire da quella data apriranno i cantieri per i lavori più importanti. È quanto emerge dalla conferenza intergovernativa tenutasi fra i due Paesi.A Parigi "sono titubanti sulla necessità di costruire una seconda canna del" delBianco. "Per questo il 25 settembre sarò in Francia e incontrerò la ministra degli Esteri Catherine Colonna", dice oggi Antonio Tajani in un'intervista a La Stampa . "Dobbiamo far ...

Presa la decisione di rinviare di un anno il cantiere-test, l'ente gestore del Traforo del Monte Bianco si sta ora occupando di riprogrammare alcuni lavori che devono comunque essere effettuati nella ...la riapertura ai camion della A 43 e del traforo stradale del Fréjus dovrebbe ridurre la pressione sul traforo del Monte Bianco, compresi i lavori di manutenzione, annunciati dal 4 settembre, avevano, ...