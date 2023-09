Traforo del Monte Bianco | accordo Italia-Francia | i lavori slittano di un anno

Il programma dei lavori sulla voltatunnel prevedevano in origine la chiusura dell'infrastruttura fino a dicembre Slittano di un anno i lavori di manutenzione alMonte Bianco . Lo ha deciso - come appreso dall'ANSA - la commissione intergovernativa (Cig), composta di rappresentanti dei ministeri italiani e francesi. Il programma dei lavori sulla ...Dopo essere stata posticipata di 8 giorni , slitta di un anno la chiusuraMonte Bianco per i lavori di manutenzione . La decisione, come appreso dall' Ansa , è stata presa dalla commissione intergovernativa , composta di rappresentanti dei ministeri italiani ...Slittano di un anno i lavori di manutenzione alMonte Bianco . A deciderlo è la commissione intergovernativa (Cig), composta da rappresentanti dei ministeri italiani e francesi, che si è riunita oggi. Il programma dei lavori sulla volta ...

Traforo del Monte Bianco, i lavori slittano di un anno Corriere della Sera

Traforo Monte Bianco: un anno di rinvio dei lavori di ammodernamento per fronteggiare i disagi causati dai problemi al tunnel del Frejus. Slittano di 12 mesi i lavori di manutenzione al traforo ...Slittano di un anno i lavori di manutenzione al traforo del Monte Bianco e anche la Liguria tira un sospiro di sollievo. Lo ha deciso la commissione intergovernativa (Cig), composta di rappresentanti ...