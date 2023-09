Traffico Roma del 07-09-2023 ore 19 | 30

(Di giovedì 7 settembre 2023) LuceverdeBuonasera dalla redazione sulla Grande Raccordo Anulare pere lavori ulteriori disagi anche in quest’ultima ora a lungo la carreggiata esterna tra la di formazionenord La Cassia in e graduale diminuzione gli spostamenti del pomeriggio presenti sui restanti tratti sempre attenzione su via del Foro Italico dove in presenza dei lavori e negli orari di punta non si escludono code tra la galleria Giovanni XXIII e viale di Tor di Quinto verso San Giovanni tornano regolari le condizioni di viaggio su via Cristoforo Colombo chiusa per diverse ore a causa di una grave incidente in prossimità di via di Acilia in direzione dell’EUR sempre nelle pomeriggio Ricordiamo anche la chiusura di via di Malafede da via Marcello Mastroianni verso la Colombo Ancora prudenza su via Appia Nuova Dov’è un incidente già segnalato ...

Aiutatemi e, insieme a me, scongiuratedi ripensarci e ridarci i nostri cari uomini in armi: '... impegnati un tempo a regolare il, in 'polizia municipale', che affianca polizia e ...Le forze dell'ordine giunte sul posto hanno interdetto l'accesso alla zona deviando il...uomini della Polizia Locale X gruppo Mare e ai colleghi del IX gruppo Eur della polizia locale di...... domenica 10 settembre si renderanno necessarie alcune limitazioni alin centro storico. ... Il divieto sarà in vigore anche in via Cavour, sino all'incrocio con via Borghetto e via, lungo ...

Grande Raccordo Anulare, lavori in corso fino al 12 settembre: come cambia il traffico a Roma Repubblica Roma

Sono in corso i lavori notturni di riqualificazione e completa messa in sicurezza del viadotto di via del Foro Italico, su corso Francia (“Viadotto Morandi”). La struttura nel mese di maggio era stata ...13.42 Investiti da auto, due morti a Roma Due pedoni sono stati travolti e uccisi da un ... Al volante un uomo, che si è fermato a prestare soccorso. Traffico deviato verso la corsia laterale.