Traffico Roma del 07-09-2023 ore 18 | 30

(Di giovedì 7 settembre 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla relazione sulla Grande Raccordo Anulare lungo la carreggiata esterna pere lavori possibili maggiori difficoltà tra la Salaria è la Cassia me ne rimangono i consueti rallentamenti per gli spostamenti dell’ora di punta sui restanti tratti su via della Foro Italico anche qui perai cantieri code possibili tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria in direzione San Giovanni nessun disagio di rilievo in uscita dalla capitale sul tratto Urbano della A24 prosegue la chiusura per un grave incidente su via Cristoforo Colombo altezza via di Acilia Provenendo da Ostia chiusa anche via di Malafede in prossimità di via Marcello Mastroianni per chi è diretto sulla Colombo deviazioni sulla stessa via di Acilia migliorano gli spostamenti su via Flaminia Nuova dopo le code per un precedente ...