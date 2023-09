Traffico Roma del 07-09-2023 ore 18 | 00

(Di giovedì 7 settembre 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione sul grande raccordo anularein aumento ma senza altre difficoltà sulla carreggiata esterna tra laFiumicino e la diramazioneSud attacca dello stesso lungo le interna tra Cassia bis è Prenestina un incidente Comunque ne via di risoluzione sulla diramazioneSud Tra la barriera diSud Monte Porzio per chi è diretto al Autosole i veicoli sono sulla corsia d’emergenza spostamenti maggiori nei quest’ultima ora sul tratto Urbano della A24 in particolare tra Viale Palmiro Togliatti e in uscita dalla capitale su via della Foro Italico anche per la presenza dei lavori code possibili tra la galleria Giovanni XXIII e viale di Tor di Quinto proseguendo verso San Giovanni sempre prudenza su via Cristoforo Colombo un ...

... domenica 10 settembre si renderanno necessarie alcune limitazioni alin centro storico. ... Il divieto sarà in vigore anche in via Cavour, sino all'incrocio con via Borghetto e via, lungo ......approfondita la richiesta dello studio di una rotatoria a raso sull'intersezione tra via, ... per la regolarizzazione dela senso unico alternato, con una spesa stimata in 39.700 euro. Il ......diCapitale sta intervenendo sulla parte superiore del cavalcavia, in particolare sui giunti di dilatazione in gomma armata. I nuovi giunti sono fondamentali per attenuare l'impatto del...

Il traffico viene deviato, al momento, verso la corsia laterale. Secondo le prime informazioni sarebbe morta una coppia di irlandesi in vacanza nella Capitale che stava raggiungendo l'affollata ...Nello stesso punto, un giovane ha tragicamente perso la vita in un incidente stradale il 20 ottobre 2022, investito da un'automobile ...