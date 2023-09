Traffico Roma del 07-09-2023 ore 17 | 00

(Di giovedì 7 settembre 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Sono ufficialmente iniziati a Paglieta i lavori di consolidamento nella zona sottostante Piazza, che si estende fino all'ex mangimificio. Un ambizioso progetto che comporterà anche la ......Gli agenti della Polizia Locale del gruppo Mare sono giunti sul luogo per condurre le indagini, e ilè stato deviato per permettere il loro lavoro. Le vittime erano in vacanza ae ...Ha ora avviato i primi flussi di, con notevoli potenzialità di crescita per l'ecosistema ... sono previste ulteriori attivazioni verso Pomezia (), Golfo Aranci (Sardegna), Bastia (Corsica) ...

Grande Raccordo Anulare, lavori in corso fino al 12 settembre: come cambia il traffico a Roma Repubblica Roma

Sul posto gli agenti della Polizia Locale X gruppo Mare impegnati nei rilievi. Il traffico è stato subito deviato. Matteo Orlandi morto a Roma in scooter sulla Colombo, buche e radici sull'asfalto: il ...Roma – Ancora sangue sulle strade della Capitale: due pedoni, una coppia di turisti irlandesi, sono stati investiti e uccisi da un’auto su via Cristoforo Colombo. L’incidente è avvenuto all’altezza ...