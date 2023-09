Traffico Roma del 07-09-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 7 settembre 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione attenzione lungo la carreggiata esterna del grande raccordo anulare perché è un incidente ha rallentato ulteriormente gli spostamenti tra la diramazionesud e lo svincolo della A24 rallentamenti anche in interna tra la Nomentana e la Prenestina sul tratto Urbano della A24intenso in prossimità dello svincolo di torcervara in uscita dalla capitale in presenza dei lavori siamo ora su via del Foro Italico disagi possibili tra la galleria Giovanni XXIII e viale di Tor di Quinto verso San Giovanni prudenza su via Cristoforo Colombo un incidente all’altezza di via di Acilia comportato la chiusura del tratto in direzionechiusa anche via di Malafede in prossimità di via Marcello Mastroianni per chi è diretto sulla Colombo ripercussioni al ...