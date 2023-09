Traffico Roma del 07-09-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 7 settembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilitànelle principali arterie cittadine code sul raccordo dal Aurelia alla Salaria chiusa via dell’Archeologia e deviazioni nella zona di Tor Bella Monaca rallentamenti sulla 24 e sulla Casilina all’altezza del raccordo sulla tangenziale code dalla 24 in direzione Salariacongestionato sul Muro Torto in direzione di piazzale Flaminio viabilità molto intensi in centro sul lungotevere in Sassia con la via Ostiense per un incidente a via Laurentina infine stamattina a Trastevere dalle 11 manifestazione in largo Bernardino da Feltre divieti di sosta e possibili rallentamenti In collaborazione con Luce Verde infomobilità