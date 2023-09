Traffico Roma del 07-09-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 7 settembre 2023) Luceverderestano le code per un incidente precedente sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esterna tra la Tiburtina e la Trionfale proseguendo all’altezza dellaFiumicino e con la Pontina Laurentina corre anche sulla diramazioneNord a partire da Settebagni e su percorso Urbano della A24L’Aquila file attratti dal raccordo la tangenziale est su quest’ultimo il file tra la 24 via dei Campi Sportivi verso il Foro Italico e tra piazzale labicano in viale Castrense mille poi sullaFiumicino a causa del Tevere via Cristoforo Colombo in direzione Eur file sulla diramazioneSud tra Torrenova e raccordo e di nuovo su questo ultimo tra La Rustica la via Appia in carreggiata interna Infine un incidente se in grado sulla via Portuense con rallentamenti ...