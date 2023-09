Traffico Roma del 07-09-2023 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 7 settembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità Come per un incidente per lavori sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esterna tra laFiumicino e la Fontina code anche sulla diramazioneNord a partire da Settebagni verso il centro sul percorso Urbano della A24L’Aquila file a tratti tra Tor Cervara la tangenziale e su quest’ultimo file tra via Tiburtina via dei Campi Sportivi verso il Foro Italico e tra piazzale labicano e viale Castrense altre file sullaFiumicino tralascia del Tevere via Cristoforo Colombo verso l’euro file sulla diramazionesud e tra Torrenova e d’accordo e di nuovo su quest’ultimo tra La Rustica via Pian carreggiata interna un incidente Si segnala su via Portuense con era l’età Michele ...