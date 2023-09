Traffico Roma del 07-09-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 7 settembre 2023) Luceverdegiorno coda per un incidente per lavori sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esterna talalla Nomentana e la Trionfale e proseguendo oltre allaFiumicino e la Pontina si sai anche sulla diramazioneNord a partire da Settebagni in direzione del centro sulle percorso Urbano della A24L’Aquila altri file a tratti tra Tor Cervara la tangenziale est su quest’ultimo file tra via Tiburtina e Campi Sportivi direzione del Foro Italico e tra piazzale labicano e viale Castrense file poi sulla diramazioneSud tra Torrenova raccordo e di nuovo su quest’ultimo file tra La Rustica via Appia in carreggiata interna intenso ilsulle principali strade in direzione del centro un incidente in via Ostiense segnalato con rallentamenti all’altezza di via ...