(Di giovedì 7 settembre 2023) Luceverdedalla redazione code per un incidente per lavori sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esterna a partire della diramazioneSud fino alla Trionfale sul percorso Urbano della A24L’Aquila altri file a tratti tra Tor Cervara e la tangenziale est file sulla diramazionesud e tra Torrenova e raccordo e di nuovo su quest’ultimo filtra la radiazione la via più in carreggiata internaintenso sulla Flaminia dal raccordo a via di Grottarossa è a sud del raccordo code sulla via del mare all’altezza di Acilia verso centro manifestazione in largo Bernardino da Feltre questa mattina l’altezza del Ministero dell’Istruzione a partire dalle 930 il termine previsto 14:30 per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sito ...