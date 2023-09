Tra le vecchie monete hai una 50 lire “mini”? Controlla | può valere tantissimo

Leggi su blowingpost

(Di giovedì 7 settembre 2023) Particolari, amate e odiate, molti tra noi le ricordano o le hanno ancora. Parliamo delle 50Vulcano II “a modulo ridotto” meglio note come “” o “micro”. Tra le fila di questo conio esistono esemplari rari e di valore? Scopriamolo all’interno dell’articolo di oggi. Le 50Vulcano II “a modulo ridotto” sono state una vera e propria meteora nel panorama monetario del periodo della Repubblica, in quanto sono durate relativamente poco: parliamo di circa 6 anni, dal 1990 fino al 1995, per accompagnarci sino alla fine della lira, sostituita poi dall’euro, attualmente nelle nostre tasche. Questa moneta venne coniata dalla Zecca per sostituire la “sorella maggiore”, la 50Vulcano dalla quale ereditò tutta la grafica e che a dispetto della versione “” ebbe vita molto più lunga. Di ...