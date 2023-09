"Tra i migranti in mare ho riscoperto Dio". La "conversione" dell'ex no-global Casarini

Migrare è appunto un comportamento, un'interazionemeccanismi mentali e attività corporea, ... una dotazione comportamentale anche genetica, tuttavia non sono automi, hanno comunque una ...Poi vengono divisi, si perdono, si ritrovano: maloro e l'Europa ci sono ancora le onde e tante ... idea e concezione da Green Border , l'altro film a tema(della polacca Agnieszka Holland)...Una coproduzione italo - belga che vedei partener Rai Cinema; il film è nelle sale italiane da ... l'autore si concentra sulle realtà di appartenenza dei giovanie sul difficile percorso ...

"Tra i migranti in mare ho riscoperto Dio". La "conversione" dell'ex ... ilGiornale.it

"Quando sei in mare, in quel punto tra vita e morte, abbracci una persona e la salvi, senti che ti sta succedendo qualcosa dentro", ha raccontato lui stesso in un'intervista a Repubblica, nella quale ...La conferma viene da un rapporto redatto dall’agenzia europea per l’asilo: l’Italia non è il Paese col più alto numero di richiedenti rifugio. È vero invece che i migranti bussano sempre di più alle p ...