Totti di nuovo alla Roma? Mourinho lo vuole per un motivo preciso

Leggi su notizie

(Di giovedì 7 settembre 2023) Nelle ultime ore è circolata la notizia che vedrebbe un clamoroso ritorno di Francescoall’interno della società giallorossa, per volontà diretta dello Special One Probabilmente, questo è il momento più complesso del travagliato cammino di Josènella capitale e, dopo un punto in tre partite, lo Special One sembrerebbe voler ricorrere ad un jolly a dir poco prezioso… Francesco. Francescoin vesti da dirigente – Notizie.comSecondo le indiscrezioni diffuse da Repubblica.it, parrebbe che Mou ritenga necessaria la figura dell’eterno capitano giallorosso, per ricoprire un ruolo benall’interno della società capitolina. L’ottavo re ditorna a Trigoria per calmare gli arbitri? Dopo la dimenticabile e tragica esperienza maturata da Francesco ...