Torta in faccia a Michael O' Leary | patron di Ryanair | a Bruxelles

ina Bruxelles per il presidente di Ryanair, Michael O'Leary, di fronte alla Commissione Europea: due donne gliele hanno tirate prima di scappare, urlando "benvenuto a Bruxelles" e "basta ...L'agguato e' stato inoltre spiegato dagli attivisti per il fatto che O'Leary non aveva pagato la tariffa nascosta per evitare il lancio di torte in. Il fondatore della compagnia aerea ha ...Nessunainai colleghi: questa presentazione di Hackney Diamonds è stata tranquilla, stilosa, emozionante, coinvolgente e degna di veri Signori del Rock quali ormai sono i Rolling Stones, ...

Torta in faccia a Michael O'Leary, presidente di Ryanair ilmessaggero.it

Il capo di Ryanair Michael O'Leary è stato colpito da due attivisti per il clima con due torte alla crema mentre si trovava davanti al palazzo della Commissione Europea a Bruxelles per protestare cont ...Roma, 7 set. (askanews) - Torta in faccia a Bruxelles per il presidente di Ryanair, Michael O'Leary, di fronte alla Commissione Europea: due ...