Il successo delle, dal lancio della prima collezione nel 1983, è stato certificato anche da un'indagine di AstraRicerche effettuata per conto del Mulino Bianco: il 75% degli italiani, a ...Nostalgia Anni 80:leAmmettiamolo, ne abbiamo ancora conservate in qualche cassetto di Justine Bellavita D immi che hai più di 40 anni senza dirmi la tua età : se ti dicono 'del Mulino ...Il successo delle, dal lancio della prima collezione nel 1983, è stato certificato anche da un'indagine di AstraRicerche effettuata per conto del Mulino Bianco: il 75% degli italiani, a ...

Tornano le Sorpresine Mulino Bianco: l'operazione-nostalgia per la generazione degli anni Ottanta Vanity Fair Italia

Mulino Bianco punta a sbloccarvi un ricordo felice: dopo quarant'anni tornano le scatoline di fiammiferi con le gommine ...Secondo i dati emersi dall’indagine AstraRicerche, le celebri scatoline Mulino Bianco spiccano nei ricordi di un’intera generazione (21,9%) e risultano l’oggetto cult più desiderato oggi da bambini e ...