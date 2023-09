Torna il Btp Valore per i piccoli risparmiatori | cos' è e da quando sarà disponibile

Leggi su europa.today

(Di giovedì 7 settembre 2023) Dopo il successo della prima edizioneil Btp, il titolo di Stato pensato esclusivamente per iitaliani. Il bond avrà una durata di 5 anni (e non 4 come nell'emissione precedente) e un maxi premio finale fedeltà per chi lo acquista durante i giorni di...