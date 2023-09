Torna il BTP valore | dal 2 al 6 ottobre la seconda emissione

(Di giovedì 7 settembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il Ministero dell'economia e delle finanze annuncia ladel BTP, la famiglia di titoli di Stato dedicata esclusivamente ai risparmiatori individuali e affini, che avrà luogo da lunedì 2 a venerdì 6(fino alle ore 13, ndr), salvo chiusura anticipata. La novità di questa nuovadel BTPè che, per la prima volta con un titolo di Stato, i risparmiatori riceveranno cedole trimestrali che saranno calcolate sulla base di tassi prefissati e crescenti nel tempo (il cosiddetto meccanismo step-up). Il 29 settembre verranno comunicati i tassi minimi garantiti, congiuntamente al codice ISIN che identifica il titolo. Il titolo avrà una durata di 5 anni e un extra premio finale di fedeltà per chi lo acquista durante i giorni di ...

