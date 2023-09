Torino | trattativa in corso per il rinnovo di un giocatore

Commenta per primo In Serie B l'Ascoli non ha trovato un accordo con il trequartista belga - marocchino Omar El Kaddouri (classe 1990 ex Brescia, Empoli, Napoli e), libero sul mercato degli svincolati dopo aver lasciato il club greco del PAOK Salonicco.Db19/03/2023 - campionato di calcio serie A /- Napoli / foto Daniele Buffa/Image ... Se il presidente ritiene opportuno rinnovare il contratto noi siamo pronti allama ...Commenta per primo Sirene americane per il. Un fondo d'investimento a stelle e strisce, rivela La Repubblica , avrebbe presentato una ...almeno 200 milioni di euro per iniziare la

Cessione Torino, un fondo avrebbe contattato Cairo Today.it

Isak Hien alla fine non si è mosso da Verona, ma il Torino continua a monitorarlo. Juric deve fare i conti con la lunga assenza di Djidji e ha necessità di rinforzare il reparto difensivo. Lo svedese ...La Juventus avrebbe voluto prendere Suso, ma la trattativa non si sarebbe concretizzata. bianconeri potrebbero tornare alla carica a gennaio ...