Torino | lanciarono una bici sui Murazzi ferendo gravemente uno studente | 3 adolescenti condannati per tentato omicidio

(Di giovedì 7 settembre 2023) Il tribunale dei minori diha condannato peri treche la sera del 21 gennaiounacletta dalla balaustra deisui ragazzi in attesa di entrare dentro un locale, il The Beach, colpendo alla testa louniversitario Mauro Glorioso, rimastoferito. Uno dei presunti responsabili, un 17enne, è stato condannato a 9 anni e 9 mesi di reclusione, un altro, 15enne, a 9 anni e 4 mesi, e la fidanzata di quest’ultimo a 6 anni e 8 mesi. La Procura aveva chiesto 13 anni per il primo e 9 anni per gli altri due. La difesa aveva invece chiesto la messa in prova per i giovanissimi. Le motivazioni della sentenza saranno pubblicate tra 90 giorni. Colpito alla testa da una ...

20.30 Bici giù da Murazzi,condannati 3 minori Il tribunale dei minori diha condannato per tentato omicidio i tre adolescenti che la sera del 21 gennaiouna bicicletta dalla balaustra dei Murazzi, colpendo alla testa lo studente universitario Mauro ...una bicicletta da una balconata e ferirono gravemente un 23enne . Erano in cinque tra cui tre ragazzini . Il tribunale dei minori diha condannato per tentato omicidio i tre ...Niente messa in prova. Il tribunale dei minori diha condannato per tentato omicidio i tre adolescenti, due ragazzi e una ragazza, che la sera del 21 gennaiouna bicicletta dalla balaustra dei Murazzi, colpendo alla testa lo ...

Torino, lanciarono una bici sui Murazzi ferendo gravemente uno ... Open

Condanne fino a 9 anni e 4 mesi per i tre minori che lo scorso gennaio lanciarono una bicicletta dalla balaustra dei Murazzi sul Po, a Torino, ferendo gravemente lo studente Mauro Glorioso. Per i tre ...Il tribunale dei minori di Torino ha condannato per tentato omicidio i tre adolescenti che la sera del 21 gennaio lanciarono una bicicletta dalla balaustra dei Murazzi, colpendo alla testa lo studente ...