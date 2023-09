Torino | lanciarono bici dai Murazzi | condannati i 3 minorenni

(Di giovedì 7 settembre 2023) (Adnkronos) – Niente messa in prova. Il tribunale dei minori diha condannato per tentato omicidio i tre adolescenti, due ragazzi e una ragazza, che la sera del 21 gennaiounacletta dalla balaustra dei, colpendo alla testa lo studente universitario Mauro Glorioso. Le condanne sono rispettivamente 9 anni e 9 mesi per il giovane oggi maggiorenne ma 17enne all’epoca dei fatti, 9 anni e 4 mesi per il 15enne e 6 anni e 8 mesi per la ragazza. La Procura aveva chiesto 13 anni per il 17enne e 9 anni per il 15enne e la ragazza. La difesa aveva invece chiesto la messa in prova per tutti. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

