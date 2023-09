Torino | ferirono uno studente lanciando una bici dai Murazzi | condannati 3 minori

Il 23enne era rimasto in prognosi riservata e ricoverato in terapia intensiva al Cto di. approfondimento Ragazzo colpito da bici a, fermati 5 giovanicommenta Il tribunale dei minori diha condannato per tentato omicidio i tre ragazzi di 17, 15 e 18 anni che la sera del 21 gennaio lanciarono una bicicletta dalla balaustra dei Murazzi, colpendo alla testa lo studente ...Il 23enne era rimasto in prognosi riservata e ricoverato in terapia intensiva al Cto di. approfondimento Ragazzo colpito da bici a, fermati 5 giovani

Torino, ferirono uno studente lanciando la bici: condannati i 3 minori Sky Tg24

