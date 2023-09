Tony Tammaro | nuovo concerto in Irpinia

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 7 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutotorna in. L’appuntamento è dia Serino, stavolta nell’ambito del programma civile per i festeggiamenti in onore della Madonna di Montevergine, attesi nella frazione Doganavecchia. L’appuntamento è per sabato 9 settembre a partire dalle alle ore 22.00 con ingresso libero. Una serata coma al solito all’insegna del diverimento, con le canzoni umoristiche di, il cui tema dominante è la “tamarraggine”, intesa come modello comportamentale di una certa fascia di popolazione. Negli anni ’90, dopo aver pubblicato il suo primo album in cui spicca la hit “Patrizia”, l’artista partenopeo ha pubblicato svariati album e una raccolta che riscosse un notevole successo di vendite nei negozi di dischi. Tra i successi di ...