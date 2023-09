(Di giovedì 7 settembre 2023) con il tour live “I Pensieri di un Uomo” L’artista si esibirà con la sua band giovedì 7 settembre 2023 alle ore 21 in piazza Regina Margherita– Il cantautorefarà tappa con il suo tour “I Pensieri di un Uomo Live” a(Viterbo). Ilsi svolgerà questa sera, giovedì 7 settembre in piazza Regina Margherita alle ore 21. Un evento da non perdere che rientra nell’ambito del progetto della Regione Lazio “Suoni e colori del territorio”. La serata musicale è stata inserita nel programma del ‘Settembrelese’ organizzato dall’associazione Pro Loco in collaborazione con il Comune di. Sul palcosarà ...

Il cantautorefarà tappa con il suo tour "I Pensieri di un Uomo Live" a Castel Sant'Elia (Viterbo) . Il concerto si svolgerà giovedì 7 settembre in piazza Regina Margherita alle ore 21 . Un evento da non ...in concerto a Castel Sant'Elia L'artista si esibirà stasera con la sua band nel tour live 'I Pensieri di un Uomo' CASTEL SANT'ELIA - Il cantautorefarà tappa con il suo tour 'I ...Il cantautorefarà tappa con il suo tour "I Pensieri di un Uomo Live" a Castel Sant'Elia (Viterbo) . Il concerto si svolgerà giovedì 7 settembre in piazza Regina Margherita alle ore 21 . Un evento da non ...

Viterbo News 24 - Toni Malco in concerto a Castel Sant'Elia Viterbo News 24

CASTEL SANT’ELIA - Il cantautore Toni Malco farà tappa con il suo tour “I Pensieri di un Uomo Live” a Castel Sant’Elia (Viterbo). Il concerto si svolgerà giovedì 7 settembre in piazza Regina Margherit ...Si avvicina la seconda gara ufficiale della stagione per la Lazio. Dopo il ko all'esordio, i biancocelesti avranno l'imperativo di ripartire facendo tre punti contro il Genoa di ...