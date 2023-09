Tommaso Paradiso annuncia il secondo album da solista

(Di giovedì 7 settembre 2023) Ha esordito nel panorama musicale al fianco dei Thegiornalisti, ma ha presto trovato la sua strada altrove.continua il suo percorso dadopo il primopubblicato lo scorso anno. L’artista ha già pronto unprogetto discografico per il suo pubblico., dopo il successo di Space Cowboy, è pronto a pubblicare il suoda. Sensazione Stupenda arriverà insieme al ritorno sul palco dello stesso artista, previsto già per questo autunno. Dopo l’abbandono dei Thegiornalisti,ha finalmente trovato la sua strada.pronto a pubblicare il ...

... che comincia ad avere dei dubbi sul fatto chesia davvero suo figlio. Viola è turbata per ... la puntata di oggi 7 settembre 7 Settembre Anticipazioni TV Anticipazioni Ildelle signore:...'SENSAZIONE STUPENDA PREMIERE TOUR' è un giro nei pub diper far ascoltare il nuovo album insieme a lui. L'annuncio arriva nel giorno della pubblicazione sulle piattaforme digitali del brano SENSAZIONE STUPENDA , title track e anteprima del ...Dieci giorni dopo quella notte,annunciò sui social l'uscita della sua prima canzone da solista: " D'ora in poi tutto ciò che scriverò e canterò non sarà più Thegiornalisti, ma sarà ...

Thegiornalisti, è reunion (per due terzi): lo annuncia Paradiso Rockol.it

Tommaso Paradiso presenta `Sensazione Stupenda Premiere Tour´, un giro nei pub per ascoltare il nuovo album insieme a lui. L’annuncio arriva nel giorno della pubblicazione sulle piattaforme digitali ...Una birra al pub con Tommaso Paradiso: appuntamento 'riservatissimo' a Bari il 20 settembre - Eventi - News in tempo reale di Bari | Telebari - Notizie attualità, cronaca, sport ...