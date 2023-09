Tiro con l’arco | Mauro Nespoli punta in alto nelle Finali di Coppa del Mondo 2023 in Messico

(Di giovedì 7 settembre 2023) Apmento fissato questo weekend a Hermosillo per ledelladel, ultimo atto della stagione internazionale outdoor dicon. Sabato 9 e domenica 10 settembre il campo di gara messicano ospiterà gli scontri diretti decisivi per stabilire i quattro vincitori della 17ma edizione della World Cup. La prima giornata dell’evento vedrà protagonista la divisione compound, con l’olandese Mike Schloesser e la colombiana Sara Lopez che proveranno a prolungare la rispettiva striscia vincente (attualmente di 3 e 5 titoli consecutivi) nell’albo d’oro della manifestazione. Assenti portacolori italiani, nonostante l’ottima annata di Elisa Roner (terza ad Antalya e sesta a Shanghai). Il piatto forte della due-giorni messicana arriverà però domenica ...

Il videogli highlights e i gol di Serbia - Ungheria 1 - 2 , match valido per le qualificazioni agli Europei 2024. Sfida emozionante che si apreil clamoroso autogol di Szalai su unsbagliato di Vlahovic, che nel secondo tempo si mangia due gol clamorosi, c'è però la rimonta dei magiari che la ribaltano grazie alle reti di Varga e ...... firmando il 2 - 0 decisivo per chiudere il match contro la nazionale irlandeseuna bella girata dopo unribattuto a Mbappé. Secondo centro di fila dopo quello realizzato in campionato ...Serbia - Ungheria, Vlahovic protagonista Al decimo minuto della sfida la Serbia riesce a penetrare nella difesa dell'Ungheriaun perfetto lancio a liberare Tadic. Il numero 10 serbo si presenta ...

Kevin Zannoni si aggiudica l’avvincente sfida di tiro con l’arco che ha fatto da pre-event ufficiale RiminiToday

L'attaccante della Juventus ispira la rete che apre la sfida contro i magiari nel match valido per le qualificazioni europee ...La Nazionale Under 21 ritrova il San Marino Stadium e Simone Giocondi trova l’esordio assoluto, per di più da titolare. Il numero 2 biancoazzurro viene sistemato sulla corsia destra del 3-5-2 che, là ...