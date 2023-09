Tiro a volo | Europei Osijek 2023 | Italia a caccia dell’ultimo pass Olimpico nello skeet maschile

Leggi su sportface

(Di giovedì 7 settembre 2023) Tutto pronto nella vicina Croazia, sede deglididal 9 al 26 settembre sulle pedane di. Un appuntamento importante per la conquista dei titoli continentali, ma anche per cercare di raggiungere l’ultimoche ancora manca al team azzurro. Si tratta della gara individuale di. Saranno Tammaro Cassandro, Gabriel Rossetti ed Elia Sdruccioli che tenteranno di portare a casa unNazione in vista dei prossimi Giochi di Parigi. Con loro in Croazia anche la campionessa olimpica a Rio 2016 e medaglia d’argento a Tokyo 2020 Diana Bacosi, Martina Bartolomei, quest’anno vincitrice dei Giochi, e Simona Scocchetti. Sotto la direzione del direttore ...