Per Olivetti e il gruppol'iniziativa rappresenta un ulteriore step del piano strategico che mira a focalizzare le attività del gruppo sulle componenti "core" per massimizzare i risultati ...Piatta. Fuori dal Ftse Mib spicca Tod's (+2%) dopo i conti semestrali in utile, debole Juventus ( - 0,6%) all'indomani della decisione della Cassazione di spostare il processo sui conti del club ...Vendite anche su Eni, chel'1,4% a 14,5 euro dopo l'annuncio del collocamento di obbligazioni convertibili per un miliardo. In calo dell'1,3% Banco Bpm, mentre Monte dei Paschi eondeggiano ...

Tim, cede a Buffetti i sistemi di cassa retail di Olivetti - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Tim, attraverso Olivetti, e Buffetti (gruppo Dylog) hanno siglato un accordo per l'acquisizione da parte di Buffetti del ramo d'azienda di Olivetti dedicato ai sistemi di cassa per il settore retail.I primi scambi confermano la partenza negativa dei listini europei, con Milano che si muove sostanzialmente in linea alle Borse del Vecchio continente: l'indice Ftse Mib cede lo 0,5% e Stm che è di qu ...