TikTok dà dipendenza | serve la lente della semiotica per spiegare come

... e' l'ultimo passo della campagna di Pechino per ridurre ladalla tecnologia straniera, ... negli ultimi anni, Huawei e Zte dalla sua rete, fino al recente contrasto alla piattaforma, ......sarebbe stata presa per aumentare la sicurezza nazionale oltre che per ridurre lada ... prima con dazi doganali reciproci , poi i divieti per ZTE e Huawei, le indagini su, il divieto ...... ridurre ladel Paese dalla tecnologia occidentale. La testimonianza più evidente di ...tecnologici cinesi come Huawei e hanno manifestato ripetute preoccupazioni riguardo all'app. ...

iPhone vietato ai funzionari statali: la "rivincita" della Cina su ... CorCom

Il Dragone ha deciso di vietare per i funzionari governativi gli iPhone, proprio alla viglia della presentazione del nuovo modello '15'. Banditi anche altri telefonini di marche straniere non meglio ...La battaglia hi-tech tra Usa e Cina, una di quelle principali della più ampia guerra fredda tra le due superpotenze, fa un’altra vittima eccellente: nella sua risposta al giro di vite americano sulle ...