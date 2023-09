Tiago Pinto svela la strategia di mercato della Roma | e sull' Arabia

(Di giovedì 7 settembre 2023) Il direttore sportivoè intervenuto ad Oporto all'evento Thinking Football Summit , parlando di come sia cambiato ilnegli ultimi anni e di come l'ingresso delle società ...

Il direttore sportivo della Romaè intervenuto ad Oporto all'evento Thinking Football Summit , parlando di come sia cambiato il mercato negli ultimi anni e di come l'ingresso delle società arabe abbia modificato le ...Calcio 2023 - 2024 Serie A Squadra Roma La conferenza stampa di fine mercato diha portato il portoghese a parlare di diversi temi del calciomercato giallorosso. Fra questi è emersa la passione del direttore sportivo romanista per Renato Sanches. Una scommessa dell'...Commenta per primo Il mercato della Roma è stato fortemente condizionato dal settlement agreement firmato con la Uefa per il fair play finanziario. Un obbligo che ha portatoa fare operazioni con il classico bilancino per non appesantire il bilancio del club. Secondo il Corriere dello Sport il computo finale del mercato genera un saldo positivo, grazie a circa ...

Roma, Tiago Pinto: "Frattesi Ognuno è libero di fare scelte. E poi abbiamo incassato anche noi" Fcinternews.it

Il direttore sportivo della Roma Tiago Pinto è intervenuto ad Oporto all'evento Thinking Football Summit, parlando di come sia cambiato il mercato negli ultimi anni e di come l'ingresso delle società ...Il general manager della Roma Tiago Pinto ha parlato delle ambizioni del club nella conferenza stampa di fine mercato. Di seguito le sue parole. «Tutto quello che pensiamo lo diciamo in faccia e siamo ...