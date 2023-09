“Ti denuncio” Caos a Uomini e Donne | la nuova stagione comincia con una lite in studio

(Di giovedì 7 settembre 2023) Pochissime ore fa è stata registrata un’altra puntata delladidi Maria De Filippi e già sono trapelate succulente novità a proposito, soprattutto, dei protagonisti del trono over. Le news giungono da Lorenzo Pugnaloni e riguardano unatra Gianni Sperti ed Aurora. Volano denunce. La dama del parterre del dating show di Canale 5 si sarebbe scagliata contro il fedele compare di show di Tina Cipollari accusandolo di essere violento verbalmente, nei suoi confronti, nel corso delle puntate. Gianni Sperti, ovvio, non ha reagito affatto bene ed ha intimato di denunciarla. Follia aindurante le registrazioni: “Ti ...

...a dire stupidaggini perché tiper diffamazione. Quindi modera le parole perché sei già fuori le righe'. "Sempre quando non vi conviene", Bocchino travolge la Aprile (e il Pd),in tvSotto le macerie restarono 126 morti e diverse centinaia di feriti soprattutto a Casamicciola che divenne metafora delcon la trovata del grande Eduardo De Filippo che, in "Natale in casa ......a dire stupidaggini perché tiper diffamazione. Quindi modera le parole perché sei già fuori le righe'. "Sempre quando non vi conviene", Bocchino travolge la Aprile (e il Pd),in tv

Caos all'ufficio condoni, dipendenti minacciati chiamano i carabinieri RomaToday

El Cairo, 6 sep (EFE).- Las facciones proturcas intensificaron este miércoles sus ataques contra la alianza liderada por kurdos Fuerzas de Siria Democrática (FSD) en el norte de Siria, en el marco de ...Sunep-Inparques denunció que el Brinca Este y las pistas de patinaje generan caos vehicular, contaminación sónica y lumínica para la fauna ...