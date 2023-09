Thuram | Frattesi e non solo | estate di duelli tra Inter e Milan! ? TS

(Di giovedì 7 settembre 2023)e Milan si sono battagliate insul mercato a suon diappassionanti. Marcuse Davidein cima alla lista TANTIricca di colpi pere Milan, che hanno praticamente rivoluzionato i loro organici. Le loro strade si sono anche ampiamente intrecciate con diversi obiettivi comuni. Il più noto quello legato a. Il francese, ad un passo dal firmare a zero col Milan, ha deciso di sterzare all’ultimo secondo per approdare all’e diventare il nuovo socio di Lautaro Martinez. Grande battaglia anche per, col Milan che ci ha provato fino all’ultimo, ma il giocatore si era già promesso al club nerazzurro. Quanto ad Arnautovic, l’austriaco era ...

Biasin a Tv Play: 'Inzaghi ha voluto fortemente. Obiettivo attaccante'Meglio di, ha senz'altro iniziato Lautaro Martinez, simbolo dell'Inter che punta a blindare l'argentino con un ...Dagli acquisti die Cuadrado da parte dell'Inter fino a Timothy Weah alla Juventus, passando per Ruben Loftus - Cheek e Pulisic al Milan e Romelu Lukaku alla Roma, ecco quali sono le ......nerazzurro è stato finanziato per lo più dalla maxi plusvalenza ricavata dalla cessione di Onana in Premier League per oltre 50 milioni! Ed ecco quindi i nuovi acquisti partendo da...

Inter, dal recupero di Darmian a Thuram, Frattesi e Cuadrado: la probabile formazione SOS Fanta

Biasin a Tv Play sull’Inter: “Se gioca ogni partita come ha fatto con la Fiorentina, vince il Pallone d’Oro. Ma non lo farà. Però è un calciatore di qualità” “Ho parlato con Inzaghi: non c’è stato alc ...Pavard e Frattesi sono i primi nomi della panchina lunga che, ad esempio, contro la Fiorentina ha consentito all’allenatore di mandare in campo l’ex Sassuolo per Barella, Cuadrado per Dumfries, Carlo ...