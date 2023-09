Test di medicina venduti | il ministero convoca i rettori

(Di giovedì 7 settembre 2023) Il Ministro dell'università e della ricerca, Anna Maria Bernini, hato i rappresentanti della Conferenza deiitaliani e del Cisia, il Consorzio che si occupa dei nuovi TOLC (per l'ingresso nelle facoltà di) per conto della CRUI in riferimento all'esposto su una presunta compravendita deiper l'ammissione al corso di laurea diche si è svolto nei giorni scorsi. Ilha aperto una procedura d'indagine chiedendo informazioni e chiarimenti al fine di stabilire il regolare svolgimento delle prove di ingresso ai corsi di laurea ine Chirurgia oppure, al contrario, che il sistema è stato violato con rischio di ricorsi a pioggia.

...gli studenti che hanno affrontato i nuovie di assicurare che l'anno accademico proceda senza intoppi. In un contesto di crescente preoccupazione tra gli aspiranti studenti di, il MUR ...... con modelliora abilitati prima della distribuzione. È possibile addestrare i propri modelli ... assistenza sanitaria e, sistemi sociali complessi e nuovi materiali Continua a leggere ...Una pesante denuncia coinvolge il mondo dell'università : idella facoltà disono stati venduti a 20 euro. A sollevare questo polverone è stato un esposto presentato in Procura ed un ricorso al Tar per contestare le graduatorie dallo studio ...

Test di medicina venduti a 20 euro, esposto in procura a Roma Agenzia ANSA

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...Recenti rivelazioni hanno acceso i riflettori sul regolare svolgimento delle prove di ingresso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia. Fonti interne al Ministero dell’Università e della Ricerca ha ...