Terremoto in Campania | magnitudo 3 | 8 Scossa avvertita a Napoli | sciame sismico in serata

Circa 15 - 20 minuti fa, un #di cui ancora non conosciamo la magnitudo e la localizzazione è stato avvertito tra #Pozzuoli e #Napoli , in, con probabile origine all'interno dei ...Ieri alle 19,13 si era verificato (immagine home page: tratta da ingv.it) undi magnitudo 2 con epicentro il Vesuvio. notizia in aggiornamento- - > Leggi Anchea Napoli, diverse scosse ai Campi Flegrei: la più intensa di 3.3 - Gente in strada Il sisma è stato avvertito in tutto il circolo urbano del Vesuvio , in Comuni come ...

Terremoto CAMPANIA, scossa di magnitudo 3.8 a Agnano, tutti i dettagli 3bmeteo

Dalle 19.45 l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato uno sciame sismico nell'area dei Campi Flegrei, con l'evento maggiore di magnitudo 3.8. In seguito all'evento la Sala ...(Adnkronos) – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata dall’Ingv alle 19.45 nella zona dei Campi Flegrei. Il sisma è stato localizzato a una profondità di 2 km. “Dalle ore 19.45 l’I ...